Джакарта, , 14:56 — REGNUM Индонезия подчеркнула важность развития лесных товаров и управления ими на форуме рабочей группы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по управлению лесными товарами, сообщает Antara.

Индонезия подчеркнула важность выявления исследований травяных лекарственных растений, связанных с пандемией, и гармонизации стандартов для повышения конкурентоспособности товаров АСЕАН.

Индонезийская делегация сообщила о достижениях и вкладе в развитие не древесных лесных продуктов, включая инициативы по исследованиям, разработкам.

В форуме приняли участие представители девяти стран-членов АСЕАН, а именно Индонезии, Брунея, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда, Вьетнама и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление сектора розничной торговли в различных торговых центрах Джакарты произойдет только в 2021 году, особенно если вакцина от COVID-19 будет найдена и распространена среди населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии назвали сроки восстановления розничной торговли