Баку, , 14:55 — REGNUM Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций в связи с сообщениями об участии граждан этой страны в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном 8 октября.

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В ведовстве отметили, что информация о прибытии «на оккупированные территории Азербайджана иностранных граждан, в том числе армянского происхождения из Греции, с целью участия в боевых действиях в рамках нового акта агрессии вооружённых сил Армении против Азербайджанской Республики, […] была доведена до сведения МИД Греции».

«В связи с этим было предложено провести соответствующие расследования», — подчеркивается в сообщении.

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После этого греческая сторона приняла решение отозвать своего посла для консультаций. В свою очередь посол Азербайджанской Республики в Греции был вызван для консультаций в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Турция поставляет боевиков с Ближнего Востока в помощь азербайджанским военным.