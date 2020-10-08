Москва, , 16:20 — REGNUM Никаких уголовных дел против экс-кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской в России не возбуждалось. Об этом 8 октября сообщает пресс-центр МВД РФ.

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«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось», — говорится в сообщении.

Также в МВД пояснили, что включение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Тихановской в базу разыскиваемых лиц, которая размещена на сайте МВД РФ, связано с тем, что главный информационно-аналитический центр МВД России формирует и ведет межгосударственный информационный банк. Последний действует на основании соглашений о взаимоотношениях МВД и об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, которые заключены в рамках СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в данный момент у пресс-службы МВД республики нет информации об объявлении в розыск бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.