Киев, , 14:51 — REGNUM Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не хочет, чтобы кто-нибудь из его близких соратников стал премьер-министром страны.

Об этом он сообщил в комментарии «Украинской правде», материал опубликован 8 октября.

В статье идет речь, что Владимир Зеленский при фактическом развале монобольшинства в Раде может заручиться поддержкой депутатской группы «За будущее» для стабильных голосований по нужным инициативам, но близкий к олигарху депутат Игорь Палица в обмен получил кресло премьера или вице-премьера.

«То, что вы говорите, — ложь, фантастика… Я не хочу, чтобы Палица стал премьером. При де-факто президентской модели управления, премьер-министр Украины — это технический человек. Это самоубийство ‑ и человеческое, и политическое — я не могу товарищу такого желать», — заявил Коломойский.

Вместе с тем, олигарх согласен, что монобольшинства «Слуги народа» в Верховной раде на сегодня де-факто уже нет.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада этого созыва начала работу в августе 2019 года, образовав монобольшинство на базе фракции «Слуга народа», которое имело в своем распоряжении более 250 депутатов (для голосования надо как минимум 226). Сейчас фракция Зеленского крайне редко находит 226 голосов для результативного голосования и постоянно прибегает к помощи других политических сил.

Премьер-министром Украины с марта нынешнего года является Денис Шмыгаль, ранее этот пост занимал Алексей Гончарук.