Сеул, , 14:52 — REGNUM 8 октября первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Великобритании в Южной Кореи Саймоном Смитом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках разговора южнокорейский дипломат также обратился к представителю Великобритании с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В свою очередь, посол Британии высоко оценил опыт и знания Ю Мён Хи в торговых вопросах, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в будущем.