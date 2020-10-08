Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM На должность заместителя прокурора Ростовской области назначен Сергей Капитонов, прибывший из Псковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 8 октября.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Капитонов начал в 1995 году, когда занял пост старшего следователя прокуратуры Пскова. До назначения на должность заместителя прокурора Ростовской области возглавлял уголовно-судебный отдел прокуратуры Псковской области.

ИА REGNUM напоминает, что с августа 2020 года исполняет обязанности прокурора Ростовской области Сергей Паволин. В сентябре на должность заместителя руководителя надзорного ведомства был назначен выпускник Уральской государственной юридической академии Александра Гацко.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен заместитель прокурора Ростовской области