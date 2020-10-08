Бишкек, , 14:49 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев обсудил с директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым кризисную ситуацию, возникшую в республике после массовых беспорядков. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности Киргизии.

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Генерал Бортников выразил уверенность в том, что силовые и правоохранительные органы Киргизии вскоре смогут нормализировать ситуацию и восстановить общественный порядок.

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Также глава ФСБ отметил, что несмотря на кризис, совместная работа спецслужб России и Киргизии в рамках договоров и международных соглашений будет продолжена.

В свою очередь генерал Суваналиев выразил Александру Бортникову благодарность за поддержку и помощь, оказываемая российской стороной киргизстанским спецслужбам и вооруженным силам.

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