Варшава, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что начавшиеся в руководстве Германии дискуссии о судьбе российское-европейского трубопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о возможной заморозке строительства проекта. Об это сообщает Polskie Radio 24.

«Строительство «Северного потока-2» разделяет европейские страны на тех, кто за, и кто против. К тому же, делает экономику нашей части Европы зависимой от России. За счет проекта будет финансироваться внешняя политика России, столь враждебная для ЕС», — считает Рау.

Министр с удовлетворением отметил, что «наконец-то в Германии начались дебаты о законности строительства газопровода «Северный поток — 2». Это, на его взгляд, может свидетельствовать о возможной остановке строительства проекта Берлином.

«Вполне возможно, что Германия остановит проект, потому что он еще не завершен. Но самое главное, к нам всем должно прийти осознание, что в вопросах таких фундаментальных европейских ценностей, как права человека, позиция гражданского общества, Россия не является надежным партнером. Москва не может быть надежным партнером и в экономическом измерении», — подчеркнул Рау.

Напомним, 7 октября председатель комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» необходимо остановить «из-за попытки отравить российского оппозиционера Алексея Навального». Политик также заявил, что завершение строительства трубопровода подорвет доверие к Евросоюзу.