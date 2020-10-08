Ново-Огарево, Московская область, , 14:43 — REGNUM В Рязанской области идут работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября. Об этом 8 октября заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий пожара, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, в ходе работ госпитализировано 16 человек, в превентивных целях проведена эвакуация более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5−10 км зоны.

Всего в результате пожара пострадало более 20 построек.

Общая численность сил и средств составляет около 1,5 тыс. человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.

Были организованы пункты временного размещения (ПВР) на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. В данных ПВР размещено 86 человек. Остальная часть эвакуированных жителей разместилась у родственников и знакомых.

Напомним, что пожар произошёл в результате возгорания сухой растительности, что повлекло последующие взрывы на территории складов с боеприпасами.