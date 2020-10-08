Нижний Новгород, , 14:43 — REGNUM Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков ушел в отставку. Об этом сегодня, 8 октября. сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что Чертков ушел с должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу — его назначили на пост первого заместителя главы администрации Кстовского района.

Исполнять обязанности руководителя регионального министерства энергетики и ЖКХ будет Михаил Морозов, который до настоящего момента занимал должность заместителя министра и курировал управление энергетики и отдел топливообеспечения.

Комментируя кадровые перестановки в министерстве, губернатор Глеб Никитин отметил, что кадровое усиление и взаимный обмен квалифицированными специалистами между муниципалитетами и регионом — один из управленческих приоритетов в Нижегородской области.

«Очень полезно, когда человек может использовать в работе опыт, полученный на разных уровнях государственного управления», — подчеркнул глава Нижегородского региона.

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