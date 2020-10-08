Минск, , 14:41 — REGNUM В данный момент у пресс-службы МВД Белоруссии нет информации об объявлении в розыск бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом 8 октября заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

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"Не могу пока ничего сообщить», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос и добавила, что в настоящий момент информация об этом выясняется.

«Мы направили в Главное управление розыска запрос. В течение дня свяжемся с ними и тогда сможем уточнить», — также отметила пресс-секретарь белорусского МВД.

Кроме того, она не смогла ответить на вопрос, есть ли открытое дело в отношении Тихановской и по какой статье оно открыто в случае, если есть.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в пресс-службе МВД РФ сообщили, что белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлана Тихановская объявлена в розыск.