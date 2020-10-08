Киев, , 14:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не советует гражданам страны сильно верить в «предвыборные инициативы отдельных циников», связанные с вакциной от коронавируса.

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Такой комментарий президент Украины опубликовал через социальные сети.

Зеленский отметил, что Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится.

«Поэтому не советую сильно верить в предвыборные инициативы «отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — заявил он.

ИА REGNUM отмечает, что Зеленский, видимо, имеет ввиду обращение депутата Рады Виктора Медведчука к властям России, озвученное 6 октября, с просьбой предоставить Украине российскую вакцину от коронавируса. Напомним, что президент Владимир Путин в ответ заявил, что теоретически это возможно, но для взаимодействия по вакцине нужен официальный запрос от украинских властей.

Между тем, «патриотические силы» в Раде уже направили депутатское обращение в министерство здравоохранения и службу безопасности Украины, требуя от ведомств предоставить публичные гарантии неиспользования «потенциально опасного вещества» российского производства.

При этом проблема с заболеваемостью коронавирусом на Украине стоит очень остро — страна буквально каждый день обновляет антирекорды по заболеваемости и госпитализации.