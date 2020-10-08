Лефкоша, , 14:34 — REGNUM Власти Турецкой Республики Северного Кипра открыли доступ в Варошу — курортный квартал города Фамагусты, покинутый жителями в 1974 году. Об этом сообщает 8 октября издание Politis.

Все желающие смогли пройти на пляж Вароши после того, как были открыты ворота на пропускном пункте. При этом людей не просили предъявить документы.

«Мы восстанавливаем закрытую Варошу для человечества, Кипра и всего мира», — написал ранее премьер-министр Северного Кипра Эрсин Татар в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии Вароши 6 октября.

Напомним, проживавшие в Вароше греки покинули этот квартал в 1974 году после того, как Фамагусту заняла турецкая армия. В 1984 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает селиться в Вароше кому бы то ни было, кроме покинувших её людей. «Городом-призраком» ветшающую Варошу назвал в 1977 году шведский журналист Ян Олаф Бенгтсон.

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