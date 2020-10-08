Минск, , 14:32 — REGNUM Во время своего «европейского турне» экс-кандидат в президенты Белоруссии (кампания 2020 года) Светлана Тихановская посетила Словакию. По итогам её переговоров с местными чиновниками и общественниками МИД Словакии объявил об отзыве своего посла из Белоруссии.

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Тихановская встретилась с неназванными «представителями НГО, экспертных центров и журналистами», а также «представителями диаспоры, которые участвовали в акциях солидарности с белорусским народом», сообщает сообщает ТГ-канал белорусской деятельницы. В Словакию она прибыла после визита в Берлин, где провела переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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«После этого Светлана встретилась с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчаком. Они договорились о продлении программы стипендий для белорусских студентов, которая финансируется правительством Словакии, — сказано в сообщении. — Также говорили о программе поддержки экспертных и аналитических центров для Белоруссии. Министр заявил, что Словакия планирует отозвать посла из Белоруссии в знак солидарности с литовскими и польскими коллегами».

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Напомним, Евросоюз и Белоруссия 2 октября обменялись заявлениями о взаимном применении санкций. МИД Белоруссии рекомендовал коллегам из Польши и Литвы сократить дипперсонал, соответственно, с 50 до 18 человек и с 25 до 14 человек. Варшаве и Вильнюсу также было предложено отозвать своих послов для консультаций.

Выражая моральную поддержку отзываемым послам, страны Евросоюза отозвали для консультаций глав своих дипмиссий. Так поступили Германия, Латвия, Эстония и другие страны.

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