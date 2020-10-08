Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Партию бронемашин, изготовленных на предприятиях грузинского военно-научного технического центра «Дельта», передали Силам обороны Грузии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, торжественная церемония передачи техники состоялась на военной базе в Норио возле Тбилиси. В ней принимал участие министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Вооруженные силы получили 40 единиц бронемашин серии «Дидгори», часть из которых предназначена для вывоза раненых с поля боя.

Сообщается, что впервые Силы обороны Грузии оснащаются бронемашинами местного производства. Гарибашвили отметил, что для минобороны Грузии поддержка военной промышленности является одним из важны приоритетов.

Напомним, в марте 2020 года в центре «Дельта» заявили, что заключили контракт на поставку «Дидгори» в «одну из стран Ближнего Востока». Объем поставок и название страны в центре сообщить отказались.

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