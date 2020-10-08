Лондон, , 14:29 — REGNUM Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Об этом заявил глава МВД Украины Дмитрий Кулеба 8 октября в своём видеосообщении в социальной сети Facebook.

«Только что состоялось важное подписание исторического соглашения о свободной торговле, стратегическом партнёрстве между Украиной и Великобританией», — сообщил украинский министр.

Под соглашением поставили подписи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в военно-технической сфере. Согласно этому документу, Великобритания будет поставлять Украине оружие, а также выделит кредит, на который сама же и построит для Украины несколько катеров.

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