Владикавказ, , 14:19 — REGNUM В Северной Осетии произошли кадровые перемены в руководстве управления Федеральной службы исполнения наказаний. На должность главы ведомства назначен Владимир Моравец, пишет «15-й Регион».

До назначения в Северную Осетию Моравец работал заместителем начальника УФСИН РФ по Оренбургской области. На прежнем месте он прослужил с 2006 года. Известно, что новому назначенцу 52 года, он уроженец города Оренбурга.

Напомним, бывший начальник УФСИН по Северной Осетии Ю. Емельянов был задержан в феврале 2020 года по подозрению в растрате 3 млн рублей. В июле его дело было передано в суд. Он проработал в должности с 2016 года.

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