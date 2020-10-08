Москва, , 14:16 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил ужесточить наказание за киберпреступления.

Сейчас российское законодательство предусматривает ответственность компаний и организаций в области хранения и обработки персональных данных.

«Мы регулярно слышим о крупных утечках данных, но не видим, чтобы потом кто-то за это заплатил крупный штраф в той компании, откуда была допущена утечка. Максимум, люди получают служебные взыскания или увольнения. А ведь эти утечки — кормовая база киберпреступности. Без них мошенничества в сети было бы в разы меньше. Считаю, что в этой части наше законодательство должно быть жестче: вплоть до персонального возмещения ущерба всем гражданам, чьи данные оказались похищены или потеряны», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

При этом парламентарий считает, что борьба с киберпреступностью должна оставаться в ведении МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава МВД Владимир Колкольцев в Совфеде рассказал о росте киберпреступности в России — на77% больше, чем в период с января по сентябрь 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД: в 2020 году число киберпреступлений в РФ составило сотни тысяч