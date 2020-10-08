Бишкек, , 14:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым ситуацию в республике. Об этом 8 октября сообщила пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиева.

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«Президент отметил, что для него сейчас самая важная задача — вернуть ситуацию в правовое русло, — сказала она. — А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий.

За несколько дней беспорядков в столице Киргизии медицинская помощь потребовалась более чем тысячи человек. При этом 8 октября в ГУВД Бишкека заявили, что сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно с народными дружинниками полностью взяли под свой контроль ситуацию в столице страны.

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