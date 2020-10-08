Москва, , 14:06 — REGNUM Обострение политических проблем и конфликтов на постсоветском пространстве связано с скоординированной работой, направленной на подрыв интеграционных процессов в регионе. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Для умного и неангажированного человека очевидно, что если в трёх из пяти государств союза, которые ещё и члены военного блока ОДКБ, который является конкурентом западным структурам, происходит нечто (дестабилизирующее), то, наверное, надо повнимательнее приглядеться», — заявил Стариков.

«Люди либерального взгляда говорят, что это просто совпадение. Конечно, в каждой стране свои проблемы. Но на них начинают выделять деньги», — указал он.

Напомним, что после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.