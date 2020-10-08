Баку, 8 октября 2020, 13:57 — REGNUM В генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, еще 154 получили ранения.
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«С 27 сентября 2020 года… погиб 31 мирный житель, 154 человека получили ранения», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, уточнили в генпрокуратуре, 133 гражданским объектам и 928 частным домам нанесен ущерб.
Как сообщало ИА REGNUM очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах на линии соприкосновения.
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