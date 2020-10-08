Стокгольм, , 16:30 — REGNUM Лидер «Социал-демократов» премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и его заместитель лидер «Зеленых» Исабелла Лёвин в ходе совместной пресс-конференции объявили о достижении компромисса по выработке общих принципов будущей иммиграционной политики. Об этом 7 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

Напомним, что ранее «Социал-демократы» выступили за создание специальной комиссии по вопросам иммиграционной политики, куда вошли все парламентские партии. Новый орган свои предложения направил на стол правительства еще этим летом. Однако все 26 пунктов доклада комиссии поддержали только «Социал-демократы», которые намерены ужесточить регулирование иммиграции в Швеции. Однако их коллеги «Зеленые», отстаивающие более либеральные принципы в вопросе принятия беженцев, поддержали только три предложения.

Обе партии наконец-то договорились, что все предложения, содержащиеся в заключительном отчете комиссии, будут представлены на рассмотрение Законодательного совета. Однако «Зеленые» получили право внести свои дополнения. В частности, они предложили смягчение требований по отношению к несовершеннолетним лицам, прибывшим в страну без сопровождения законного представителя.

Чтобы остаться на территории Швеции, продолжая учиться в гимназии, им требуется получить справку о трудоустройстве на ближайшие два года. Теперь «Зеленые» предлагают сократить время работы до одного года.