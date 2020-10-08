Киев, 8 октября 2020, 13:57 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко может быть причастен к продаже украинских боеприпасов антиправительственным бандформированиям Сирии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 8 октября в очередном видеообращении в своём Youtube-канале.
Жвания отметил, что в это же время украинские каратели испытывали острую нехватку боеприпасов в Донбассе.
По его словам, Порошенко лично распорядился устроить пожар на военном складе в районе посёлка Калиновка, чтобы скрыть недостачу.
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Напомним, ранее Жвания многократно обращался к украинским правоохранительным органам с просьбой допросить его по делу о госперевороте 2014 года, который, по его мнению, возглавил бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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