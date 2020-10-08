Киев, , 13:57 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко может быть причастен к продаже украинских боеприпасов антиправительственным бандформированиям Сирии. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 8 октября в очередном видеообращении в своём Youtube-канале.

«Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещённых 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014−2016 годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту [Сирии] Башару Асаду», — рассказал он.

Жвания отметил, что в это же время украинские каратели испытывали острую нехватку боеприпасов в Донбассе.

По его словам, Порошенко лично распорядился устроить пожар на военном складе в районе посёлка Калиновка, чтобы скрыть недостачу.

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«Тогда люди Порошенко рассказывали нам, что в подрыве склада виноваты какие-то «российские террористы»… Но, как мы знаем, в итоге никаких террористов так и не нашли. Потому что их не было. А была жадность одного человека, который просто не мог пройти мимо возможности набить карманы», — подытожил экс-депутат.

Напомним, ранее Жвания многократно обращался к украинским правоохранительным органам с просьбой допросить его по делу о госперевороте 2014 года, который, по его мнению, возглавил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

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