Москва, , 13:52 — REGNUM Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, наблюдаемый в России, не является поводом для лишения глав регионов особых полномочий, которые они получили в связи с пандемией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 8 октября.

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Представителя Кремля спросили, необходимо ли в текущей ситуации централизованное управление и довольна ли Москва действиями руководства регионов. «Ситуация на местах лучше видна именно в этих регионах», — сказал Песков.

Он добавил, что в регионах сохраняются особые полномочия в условиях эпидемии. Мобилизация и переналадка системы здравоохранения позволяет при новом подъёме действовать увереннее.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил о стадии первого подъёма заболеваемости COVID-19, которая наблюдается в 20 регионах РФ. Повторный подъём зафиксирован в 15 регионах, а в 46 регионах коэффициент распространения коронавирусной инфекции превышает единицу.

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