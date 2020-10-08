Москва, , 13:54 — REGNUM Внесение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в базу разыскиваемых лиц на территории России стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи оказались в замешательстве. Они считают, что таким образом Россия якобы вмешалась во внутренние дела другой страны. Более того, часть людей считает, что Тихановская является представителем по крайней мере того числа людей, кто проголосовал за неё в Белоруссии.

«Сначала власть объявила невмешательство, потом подала в розыск избранной в Белоруссии Тихановской», — пишет Галина Н.

Другие пользователи попытались дать объяснение произошедшему. Тихановская была объявлена в розыск в связи с особым договором между Россией и Белоруссией. Речь идёт о том, что если в Белоруссии Тихановскую объявили в розыск, то Россия автоматически должна объявить её и на своей территории.

«У России с Беларусью правовой договор. Понятно? То есть, если в какой-либо стране из двух кто-то преследуется по статье, по любой статье, то автоматом в другой стране тот же человек преследуется по той статье. А у Тихановской естественная статья — попытка захвата власти насильственным путём. Лейбористы в Англии, например, пытаются придти к власти парламентским путём. Не устраивают ночные сражения с полицией. Так же и партия Ле Пэн во Франции. Нормальная оппозиция и ведёт себя в рамках закона», — пишет Александр Л.

Некоторые уточнили, что в случае задержания бывшего кандидата на российской территории её не будут судить в России. Тихановскую должны будут передать белорусской стороне.

«В России против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск. В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям», — пишет Aleksey П.

Нашлись и те, кто не увидел смысла в преследовании Белоруссией экс-кандидата, ведь президент страны Александр Лукашенко уже выиграл выборы. Кроме того, не понятным для этих людей остаётся то, зачем Тихановской в принципе приезжать в Россию. А если кто-то хотел её задержать, то сначала её нужно было бы впустить страну, а затем проводить задержание.

«А что её объявлять в розыск то, для чего и зачем? Выборы выиграл другой человек, он же и остался там, ну не получилось, она и уехала. Да и смысл объявлять в розыск, когда не один здравомыслящий человек находясь в розыске в РФ не поедет сюда, чтобы его же и схватили сразу. Или это типа чтобы в будущем она не имела права сюда приехать? Ну дак, планета большая, как будто жить больше негде», — написал пользователь под псевдонимом «Sylion Production».

Напомним, 7 октября стало известно, что МВД России объявило в межгосударственный розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.