Подгорица, , 13:47 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович провел 8 октября консультации по вопросу о кандидатуре премьер-министра с представителями трех оппозиционных коалиций «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое».

После учредительного заседания парламента 23 сентября они представили предложение за подписями 41 депутата. Их кандидат — Здравко Кривокапич.

Джуканович должен предложить кандидатуру премьер-министра в парламент Черногории до 23 октября.

Назначенный премьер-министр объявляет свою программу и предлагает состав правительства.