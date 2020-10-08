Подгорица, 8 октября 2020, 13:47 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович провел 8 октября консультации по вопросу о кандидатуре премьер-министра с представителями трех оппозиционных коалиций «За будущее Черногории», «Мир — наша нация» и «Черное на белое».
После учредительного заседания парламента 23 сентября они представили предложение за подписями 41 депутата. Их кандидат — Здравко Кривокапич.
Джуканович должен предложить кандидатуру премьер-министра в парламент Черногории до 23 октября.
Назначенный премьер-министр объявляет свою программу и предлагает состав правительства.