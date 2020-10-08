Минск, , 13:42 — REGNUM За весенний период, когда наблюдался пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, в Белоруссии наработали хорошую медицинскую практику в борьбе с COVID-19. Об этом сегодня, 8 октября, на совещании, на котором обсуждалась готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъёму заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями, заявил президент республики Александра Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира», — заявил глава государства, слова которого приводит пресс-служба Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что никто не будет благодарить Белоруссию за тот путь, которым она прошла, за те методы, которыми в республике лечили людей. Напомним, в стране на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не ограничивали передвижение людей. Также страна не закрывала своих границ.

При этом Лукашенко подчеркнул, что подобным путём сегодня пошли и остальные страны, отменив карантинные меры.

«То есть мы наработали тот бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать», — подчеркнул глава государства.

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Лукашенко добавил, что министерство здравоохранения должно вырабатывать свои рекомендации, но в то же время надо обходиться без перегибов.

«Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни», — порекомендовал президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил благодарность России за поставки вакцины от коронавируса в Белоруссию в приоритетном порядке.

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