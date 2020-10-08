Киев, , 16:23 — REGNUM Получение российской вакцины от COVID-19 не вписывается в картину мира украинской власти. Об этом написал политический эксперт Дмитрий Джангиров 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политолог отметил, что в ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского предоставить вакцину, адресованные Евросоюзу, прозвучала «тишина».

"Украине продадут (бесплатно никто не даст!) большие партии готовой вакцины (а не формулу для производства!), только по остаточному принципу. Когда Евросоюз решит эту проблему с выгодой для себя», — рассказал Джангиров.

В то же время, президент России Владимир Путин допустил возможность поставки вакцины в разговоре с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Для этого от властей Украины должен поступить официальный запрос.

«Мы, конечно же, догадываемся о крайне малой вероятности того, что официальный Киев сделает подобный запрос, ибо вполне справедливо предполагает, что «коварный» Кремль его удовлетворит. А это никак не вписывается в картину мира…», — отметил эксперт.

По его словам, итогами поездки Медведчука в Москву стали возможности поставки на Украину российской вакцины, а также частичной отмены санкций на поставки украинских товаров на рынок РФ.

«Главным достижением своей поездки в Брюссель Владимир Зеленский назвал твёрдые гарантии продолжения санкций Запада против РФ…», — подытожил Дмитрий Джангиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вакцину от коронавируса Украина получит из Евросоюза, а также намекнул, что российская «непроверенная» вакцина не нужна.

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