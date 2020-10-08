Киев, 8 октября 2020, 16:23 — REGNUM Получение российской вакцины от COVID-19 не вписывается в картину мира украинской власти. Об этом написал политический эксперт Дмитрий Джангиров 7 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Политолог отметил, что в ответ на просьбы президента Украины Владимира Зеленского предоставить вакцину, адресованные Евросоюзу, прозвучала «тишина».
В то же время, президент России Владимир Путин допустил возможность поставки вакцины в разговоре с депутатом Верховной рады Украины, председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Для этого от властей Украины должен поступить официальный запрос.
По его словам, итогами поездки Медведчука в Москву стали возможности поставки на Украину российской вакцины, а также частичной отмены санкций на поставки украинских товаров на рынок РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вакцину от коронавируса Украина получит из Евросоюза, а также намекнул, что российская «непроверенная» вакцина не нужна.
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