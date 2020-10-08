Скопье, , 14:34 — REGNUM В среду, 7 октября, комиссар Евросоюза по расширению Оливер Вархели прибыл в Скопье, где провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В ходе встречи особое внимание было уделено напряженности в отношениях между Северной Македонией и Болгарией.

«Европейский союза сделает все возможное, чтобы помочь Северной Македонии и Болгарии найти решение в своем противостоянии», — заявил Вархели на последовавшей после встречи пресс-конференции.

«Я бы не драматизировал этот вопрос так сильно, это серьезно, но решение может быть найдено», — заявил Вархели.

Визит еврокомиссара последовал на следующий день после публикации отчета о прогрессе Северной Македонии на пути евроинтеграции. Отчет предполагает вручение странам Западных Балкан 9 миллиардов евро помощи.

Напомним, в настоящий момент Болгария угрожает воспрепятствовать переговорам о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за македонского «национализма», то есть нежелания македонцев признать свой язык диалектом болгарского, а своих национальных героев болгарами.

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