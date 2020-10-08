Москва, , 13:34 — REGNUM Рост напряжённости у сопредельных с Россией государств, в том числе, например, связанный с политическим кризисом в Киргизии, обращён не только против интересов Москвы, но и Пекина. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

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«То, что происходит сегодня вокруг России — оно ещё направлено и против Китая», — заявил Стариков.

Он отметил, что Украины — лишь наиболее крупное государство, которое хотят столкнуть с Россией.

«Но последовательный хаос, беспорядки, военные угрозы сеют во всех государствах, где мы граничим. Нигде ничего хорошего не происходит», — указал он.

«Всё, что мы сегодня наблюдаем — у этого есть два конечных получателя. Первый получатель — это Россия. Второй получатель — это Китай. По-другому не бывает. Поэтому давайте смотреть на карту, давайте вспоминать, что у Китая есть два злаковых места — Синьцзян-Уйгурский автономный округ, населённый тюркоязычным населением, и одна из провинций Китая, которая населена этническими китайцами-мусульманами», — пояснил Стариков.

Напомним, что после парламентских выборов 4 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами голосования. Митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, а лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной.