Киев, , 13:33 — REGNUM 58% украинцев заявляют, что обязательно примут участие в местных выборах, которые должны состояться 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 8 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Опрос показал, что 21% граждан страны затрудняется сейчас ответить на этот вопрос, еще 8% — возможно примут участие в выборах, 13% — маловероятно.

Также политологи спросили у респондентов, какова вероятность, что они примут участие в выборах 25 октября, если в населенном пункте обострится ситуация с коронавирусом.

В этом случае 46% респондентов подтвердили готовность принять участие в выборах, 23% затруднились с ответом, 9% заявили, что возможно придут на участки, 21% — маловероятно.

Социологи отмечают, что опрос проводили 4−7 октября, аудитория составляла 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях страны. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что все процессы запущены и выборы должны состояться «при любой погоде» 25 октября 2020 года, как это и было запланировано.