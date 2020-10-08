Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Экс-председателю двусторонней комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и бывшему члену этой комиссии Наталье Ильичевой было официально предъявлено обвинение по статье 308 УК Грузии «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии». Об этом, как передает «Общественное телевидение», 8 октября сообщил на брифинге прокурор по данному делу Михаил Садрадзе.

По версии следствия, обвиняемые во время работы в составе комиссии по делимитации госграницы опирались на данные топографических карт, изданных в 1970 — 80-х годах прошлого века. В Генпрокуратуре заявляют, что это «существенно противоречит историческим границам Грузии». Сообщается, что это касается и находящегося на грузино-азербайджанской границе комплекса православных монастырей Давид-Гареджи.

Прокурор отметил, что обвиняемые вину не признали. Направлен запрос в суд на их арест на время следствия.

Напомним, о задержании Мелашвили и Ильичевой в Генпрокуратуре сообщили 7 октября. Перед этим у них были проведены обыски и изъяты топографические карты.

В Тбилиси о необходимости пересмотреть соглашения с Баку по границе, достигнутые в 2006 — 2007 годах, заявили 24 сентября. В Генпрокуратуре Грузии сообщили, что площадь исторически грузинских земель, которую комиссия закрепила за Азербайджаном, может достигать 3500 га.

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