Бишкек, , 13:17 — REGNUM В Организации Объединённых Наций обеспокоены сложившейся в Киргизии обстановкой после выборов. Об этом сегодня, 8 октября, во время встречи с исполняющим обязанности главы Госкомитета национальной безопасности республики Омурбеком Суваналиевым заявил постоянный координатор системы ООН в Киргизии Озонниа Ожиело.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

Отмечается, что Ожиело заявил о готовности ООН оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки.

По его словам, генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, состоявшихся 4 октября, на улицы Бишкека вышли тысячи граждан, не согласных с поражением поддержанных ими партий.

Читайте также: В ГУВД Бишкека сообщили о полном контроле над ситуацией в городе

За несколько дней беспорядков в столице Киргизии медицинская помощь потребовалась более чем тысячи человек. При этом 8 октября в ГУВД Бишкека заявили, что сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно с народными дружинниками полностью взяли под свой контроль ситуацию в столице страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время беспорядков в Киргизии за медпомощью обратились более 1000 человек