Москва, , 13:16 — REGNUM Западные страны будут способствовать политической дестабилизации Китая по двум ключевым направлениям. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Всё, что мы сегодня наблюдаем, у этого есть два конечных получателя. Первый — это Россия. Второй — это Китай. По-другому не бывает. Поэтому давайте смотреть на карту, давайте вспоминать, что у Китая есть два знаковых места — Синьцзян-Уйгурский автономный округ, населённый тюркоязычным населением, и одна из провинций Китая, которая населена этническими китайцами-мусульманами», — заявил Стариков.

«Вот сразу мы понимаем, на чём будут играть геополитические противники Пекина. Первое — это ислам, второе — это тюркоязычное население Китая», — подчеркнул он.