Москва, , 13:07 — REGNUM Беспорядки и политическая дестабилизация охватывают большую часть регионов, примыкающих к территории Российской Федерации. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Что касается Украины, это наиболее крупное государство, которое хотят столкнуть с нами. Но последовательный хаос, беспорядки, военные угрозы сеют во всех государствах, с которыми мы граничим. Нигде ничего хорошего не происходит», — заявил Стариков.

«Где были войны, где они продолжаются, где планируются… очевидно, что постсоветское пространство стало полигоном шахматной игры для противников России», — указал он.

7 октября Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого Лондон направит около 1,4 млрд евро на оснащение военно-морского флота Украины, а также поставит различные образцы военной техники, в том числе новейшего высокоточного вооружения.