Вашингтон, , 13:06 — REGNUM Правительство США давно уже стало фактором глобальной дестабилизации, но одновременно с этим оно переносит свою внешнеполитическую агрессивность вовнутрь, порождая в самих США всё новые конфликты, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 октября, комментируя высказывания Дональда Трампа.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что вина за распространение коронавируса в США лежит на Китае, который за это «дорого заплатит».

« США уже давно превратились для всего мира в некоего монстра, который утерял способность вести международные дела на основе общепризнанных норм. Одни «дорого заплатят», против других «объявляем санкции», третьи «обязаны США за свою безопасность», четвертого «устраним»… С таким правительством не просто противно иметь дело; оно не просто стало фактором глобальной дестабилизации — такое правительство объективно переносит свою внешнеполитическую агрессивность вовнутрь, порождая в самих США новые и новые конфликты.

Неудивительно поэтому, что наш посол в Вашингтоне считает, что для стабилизации российско-американских отношений, их «выправления» «понадобится долгое время». Оно понадобится потому, что с США в их нынешнем виде «выправить» отношения в принципе, по-моему, невозможно. Сначала что-то должно поменяться в самих США, и только потом можно будет вести речь о «выправлении».

В этой связи обратило на себя внимание то, что в своём вчерашнем интервью президент Путин стал рассуждать о том, как можно было бы иметь дело с новой американской администрацией в случае, если к власти в США после предстоящих президентских выборов придёт представитель Демократической партии.