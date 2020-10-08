Бишкек, , 13:05 — REGNUM Для участия в митинге в поддержку назначенного парламентом Киргизии премьер-министром страны Садыра Жапарова в Бишкеке собрались около тысячи человек. Об этом 8 октября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что акция проходит около входа в дом правительства в столице Киргизии, где установлена звукоусиливающая аппаратура и растянут плакат с надписью: «Народ поддерживает Садыра Жапарова». Активисты, поддерживающие политика, выступают на ступенях здания.

Также указывается, что около дома правительства находятся группы добровольной народной дружины города, обеспечивающие порядок, пресекающие попытки вандализма и охраняющие входы в здание. Как указал один из дружинников, в митинге участвует около тысячи человек, акция проходит без инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пограничная служба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны.