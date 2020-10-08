Бамако, , 13:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Мали Бубу Сиссе и ряд других бывших членов политического и военного руководства страны, задержанных после августовского переворота, были освобождены из-под стражи, сообщает со ссылкой на временного президента Ассими Гоиту Reuters.

В заявлении Гоиту указываются, что среди освобожденных также числятся также бывший глава национального собрания Мусса Тимбин и восемь генералов.

«Однако они остаются в распоряжении судебных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, военный переворот в Мали произошёл 18 августа в результате вмешательства в политический кризис военных под командованием полковника Садио Камары.