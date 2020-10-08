Бишкек, , 13:00 — REGNUM Несмотря на возникший в Киргизии кризис, власти государства исполнят все социальные обязательства перед населением — выплатят пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на совещании с руководителями госорганов сегодня, 8 октября.

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По его словам, сейчас важно, чтобы министерства и ведомства продолжили работать в штатном режиме, качественно подготовиться к отопительному сезону и контролировать эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом.

«В это непростое время все государственные органы должны усилить работу по исполнению возложенных на них задач в целях обеспечения жизнедеятельности граждан», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

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