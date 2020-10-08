Варшава, , 12:50 — REGNUM Даже на нынешнем этапе строительства газопровода «Северный поток — 2» реализация этого проекта может быть остановлена. Такую уверенность выразил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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«Конечно, это возможно, потому что проект не закончен», — подчеркнул Рау.

В эфире Польского радио глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что надежду на это даёт начавшийся в Германии пересмотр позиций по этому вопросу. Рау отметил, что дискуссия по поводу обоснованности газопровода хоть и «запоздалая», однако «наконец-то начали звучать рациональные, рассудительные комментарии» по этой теме.

«Позиция Польши изначально была однозначной: это строительство, с одной страны, разделяет европейские страны, а с другой стороны, ставит нашу часть Европы в экономическую зависимость от России», — приводит ТАСС слова главы МИД Польши.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере 29 млрд злотых (почти $7,6 млрд) на компанию «Газпром» в рамках дела «Северного потока — 2». Кроме того, на более чем 234 млн злотых оштрафованы пять партнёров российской компании по строительству газопровода, так как они объединились для финансирования проекта без согласия UOKiK. Речь идёт о Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

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