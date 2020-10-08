Москва, , 12:50 — REGNUM Содружество независимых государств (СНГ) стало одним из инструментов пропаганды против возникновения единого государства на постсоветском пространстве. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«СНГ, в общем, был нерабочим инструментом со дня своего создания. Это был наркоз, под которым всем гражданам бывшего Советского Союза объясняли, что, в общем, ничего не поменялось. Мы продолжаем жить вместе, но только в неком другом формате», — заявил Стариков.

«Но на самом деле СНГ никогда не работал», — указал он.

По его словам, в государствах по всему периметру российской границы в настоящее время наблюдается политическая дестабилизация, и Украина — лишь наиболее яркий пример этого процесса.

«Что касается Украины, это наиболее крупное государство, которое хотят столкнуть с нами. Но последовательный хаос, беспорядки, военные угрозы сеют во всех государствах, где мы граничим. Нигде ничего хорошего не происходит», — указал он.