Москва, , 12:40 — REGNUM Любые эвентуальные рассуждения на счёт того, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков может находиться в России, неуместны. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Подождите, пока не идет об этом речи, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Он добавил, что в целях безопасности было принято решение закрыть границу.

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