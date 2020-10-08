Москва, , 12:37 — REGNUM Вероятность военного столкновения между Россией и Украиной ныне практически нулевая, но в будущем ситуация может измениться. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, что опасность военного столкновения сегодня, в ближайшее время не очень велика или вообще на нуле. Потому что Украина просто к этой войне не готова. Но сбрасывать со счетов это невозможно», — заявил Стариков.

«Действительно, имеют место поставки ржавого вооружения, Украина становится полигоном, на котором утилизируются западные устаревшие военные материалы. Но в любой момент могут начаться поставки новейшего вооружения, и это тоже не надо сбрасывать со счетов», — указал он.

7 октября Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого Лондон направит около 1,4 млрд евро на оснащение военно-морского флота Украины, а также поставит различные образцы военной техники, в том числе новейшего высокоточного вооружения.