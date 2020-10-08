Москва, , 12:40 — REGNUM Речь о встрече глав России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе на данный момент не идет. Об этом 8 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Любые контакты которые могут помочь урегулировать ситуацию и вывести ее из фазы прямого вооруженного столкновения, могут только приветствоваться. Сейчас, в настоящий момент, речь о такой встрече не идет», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи с участием глав России, Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе.

Также Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин продолжит вести регулярный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.