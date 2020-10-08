Киев, , 12:39 — REGNUM Пять партий набрали бы более 5% голосов, если бы местные выборы на Украине прошли в ближайшее время. К такому выводу пришли социологи группы «Рейтинг». Результаты свежего опроса общественного мнения опубликованы 8 октября на сайте организации.

Лидером симпатий остаётся пропрезидентская партия «Слуга народа». За неё готовы проголосовать 17,2% опрошенных. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», 12,6% поддержки, затем «Европейская солидарность» — 11,7%, «Батькивщина» — 7,5% и «За будущее» — 7,2%.

По данным социологов, за прошлую неделю все пять партий улучшили свои показатели.

Опрос проводился с 4 по 7 октября. Всего было опрошено 5 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Ошибка репрезентативности не превышает 1,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологического агентства «Социальный мониторинг», за «Слугу народа» готовы проголосовать 25,9% опрошенных. Уровень поддержки остальных партий существенно отличается от данных группы «Рейтинг».

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