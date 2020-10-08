Москва, , 12:33 — REGNUM Стратегия национальной безопасности Украины в принципе не предполагает компромисс с российскими интересами. Об этом 8 октября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Стратегия так называемой национальной безопасности Украины — это стратегия национальной опасности России. В этом смысл западных действий в отношении Украины: отколоть, переформатировать, столкнуть в войне с Россией», — заявил Стариков.

По его мнению, в настоящее время угроза вооруженного столкновения между Россией и Украиной нет, хотя «сбрасывать со счетов это невозможно».

«Действительно, Украина становится полигоном, на котором утилизируются западные устаревшие военные материалы. Но в любой момент могут начаться поставки новейшего вооружения, и это тоже не надо сбрасывать со счетов», — указал он.

7 октября Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого Лондон направит около 1,4 млрд евро на оснащение военно-морского флота Украины, а также поставит различные образцы военной техники, в том числе новейшего высокоточного вооружения.