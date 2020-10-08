8 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Польша не проявляет себя активно в ситуации с Нагорным Карабахом, но косвенные данные говорят, что Варшава склонна поддерживать Турцию, хотя Анкара сегодня находится под огнем критики ЕС. Похоже, что польские власти рассчитывают свои действия в соответствии с прогнозом американского геополитика Фридмана, который тот сделал в 2009 году.

Станислав Стремидловский, , 12:24 — REGNUM На портале польского правительственного телеканала TVP info состоялся обмен полемическими материалами между двумя известными политологами. Поводом для дискуссии послужила ситуация в Закавказье, где в Нагорном Карабахе армяне отражают вторжение азербайджанской армии, воюющей при поддержке Турции. Казалось бы, где Варшава, а где Степанакерт. Но дело в том, что каждый из авторов говорил не столько о самом регионе, сколько представлял свою концепцию польской внешней политики, прослеживая связь южного направления с восточным.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Кавказовед Витольд Репетович, хорошо знающий Закавказье и бывающий там, считает, что Варшава должна поддерживать Армению. Он отстаивает версию, в соответствии с которой Ереван не является союзником Москвы, и напоминает о «более 650 годах отношений между Арменией и Польшей, в том числе присутствии армян в Польше и их роли в польской истории». Одновременно он открыто критикует Турцию. Когда президент Польши Анджей Дуда подписал приказ об отправке польского военного контингента (PKW) в Турцию «в рамках адаптированных мер по укреплению НАТО для Турции, на территории Турции, восточной акватории Средиземного моря и Черного моря», миссия которого продлится с 15 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, Репетович выступил с призывом присоединиться к антитурецкой коалиции. Накануне саммита Европейского совета, на котором должны были рассмотреть Минск и Анкару, он заявлял: речь идет о проявлении «европейской солидарности», в интересах Польши «одновременно ввести санкции против Турции и Белоруссии».

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, политолог Пшемыслав Журавский вель Граевский придерживается иной точки зрения. «Польша и Турция как государства — члены НАТО являются участниками юридически обязывающего военного союза, — пишет он. — Точно так же Россия и Армения являются союзниками по ОДКБ. Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе противоречит интересам России — враждебной Польше и агрессивно настроенной против своих соседей (Украина, Грузия, Молдавия). Польше нет необходимости принимать более активное политическое участие в конфликте на Кавказе, но она также не заинтересована в поддержке союзника России и в снижении издержек российского господства там. Конфликт с союзной Турцией в этой связи будет полнейшей аберрацией. Российско-турецкое соперничество на Кавказе в интересах Польши, поскольку оно потребляет ресурсы России и разворачивает Турцию к Западу. Было бы неосмотрительно отталкивать Турцию. Это могучая 82-миллионная страна с самой крупной и блестящей армией в европейской части НАТО».

Однако представленная Журавским вель Граевским аргументация хромает. Ведь членом НАТО является и Франция, которая активно выступает против турецкой внешней политики. Французский президент Эммануэль Макрон еще осенью прошлого года из-за действий Турции на севере Сирии говорил о «смерти мозга НАТО» и ставил вопрос о ее статусе как члена альянса. Сейчас Париж является главным локомотивом идеи введения санкций против Анкары уже в связи с Восточным Средиземноморьем. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также осудил «военное вмешательство Турции, которое чревато интернационализацией конфликта» в Нагорном Карабахе. Но по какой-то причине польский политолог в ситуации между Турцией и Францией выбирает именно Анкару, хотя поляки с Парижем состоят не только в Североатлантическом альянсе, но и Европейском союзе. А ведь и Брюссель не на стороне турецких властей, когда призывает Азербайджан и Армению немедленно возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на которую в свою очередь обрушивается Анкара.

По факту получается, что позиция Репетовича ближе к позиции Евросоюза, чем его оппонента. Однако о намерениях Варшавы надо судить скорее по взглядам Журавского вель Граевского, поскольку они опираются на сделанный в 2009 году прогноз американского геополитика Джорджа Фридмана, касающийся Турции и Польши. Варшава придет на смену Москве в Восточной Европе, заявлял он. Новый союз вберет в себя под эгидой Польши также Украину, Литву, Белоруссию, Молдавию и Румынию. И эта реинкарнация первой Речи Посполитой фактически уничтожит Европу, так как внесет разлад в ее экономику и политические отношения между основными членами ЕС. «Что касается Турции, то эта страна, зажатая между Европой и Ближним Востоком, будет становиться все важнее и важнее со стратегической точки зрения и станет более важным союзником США», — писал Фридман в своей книге «Следующие сто лет». В этом случае Анкара взвалит на себя не только останки ближневосточного мира, но и тюркского, на Кавказе и в Поволжье, а также и в Средней Азии. По сути мы увидим возрождение Османской империи, которая станет троянским конем для исламского мира.

Очевидно, что Варшава держит в уме эти схемы, что было в июле сего года ею продемонстрировано в инициировании создания «Люблинского треугольника» (Литва — Польша — Украина), в реакции на события в Минске после президентских выборов, в резко набирающей обороты интеграции с Вильнюсом. При этом у Польши все сильнее и сильнее портятся отношения с большинством фракций Европейского парламента и Европейской комиссией. Наши польские коллеги очень не любят, когда в России говорят о движении Варшавы в направлении выхода из ЕС. Но что делать, если в последнее время ее шаги играют в пользу грядущего Polexit.