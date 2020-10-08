Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В России не стоит останавливать работу предприятий из-за коронавируса, заявил член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Граффити на дороге, изображающее коронавирус (сс) PJeganathan

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Как передаёт портал «Е1», сенатор обратил внимание, что люди умирают не только от COVID-19, но и от простуды, рака и даже «от простого насморка».

«Я думаю, что надо четко выполнять рекомендации врачей и работать, ничего не останавливать. Тогда все будет в порядке», — считает Россель.

Член СФ напомнил, что пандемия могут привести к «более серьёзным» экономическим последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах вводят новые ограничительные меры по профилактике и противодействию COVID-19.

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