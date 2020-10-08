Самара, , 12:24 — REGNUM Форум по международному сотрудничеству «ИнтерВолга» начал свою работу в Самаре. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба департамента внешних связей Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в течение двух дней представители Приволжского федерального округа будут обсуждать перспективы международного сотрудничества, а также поделятся региональным опытом. На площадке форума будут проходить дискуссии профессионалов в сфере дипломатии, международных отношений, а также внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что у участников форума будет возможность установить деловые контакты, а также рассказать о лучших практиках международного сотрудничества.

В дискуссиях в формате видеоконференции примут участие представители МИД РФ, а также сотрудники министерства экономического развития России.

Читайте ранее в этом сюжете: Le Figaro опубликовала ответ Москвы Берлину и Парижу по «делу Навального»