Архангельск, , 12:20 — REGNUM Александр Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области. Церемония инаугурации состоялась в региональном правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выступая с речью, новоиспеченный губернатор завил, что основными принципами его работы будут честность и регулярная обратная связь с населением.

«Я сторонник радикальной правды, наши слова не должны расходиться с делом», — завил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Александр Цыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области 13 сентября. Он набрал 69,63% голосов избирателей.